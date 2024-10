Ente responsabile per le somme illecite usate per pagare il Fisco

La società è responsabile per l'illecito amministrativo, in base al dlgs 231/2001, per il riciclaggio per il quale è indagato il suo amministratore unico se le somme di provenienza delittuosa sono impiegate per adempiere alle obbligazioni tributarie. Il vantaggio per l'ente, sta nel restare sul mercato: risultato che non avrebbe ottenuto senza regolare i suoi conti con il Fisco. La corte di cassazione, con la sentenza 35362, respinge il ricorso di una Srl contro il sequestro preventivo delle somme...

