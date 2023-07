Eptalex con Greenfield Renewables e Combigas per la cessione al Gruppo Hera di Tiepolo

Eptalex Garzia Gasperi & Partners, con un team guidato dai partner Jacopo Gasperi e Cristina Knupfer, ha assistito le società Greenfield Renewables e Combigas, leader nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, nella vendita di Tiepolo srl al Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane.



Prothea ha agito in qualità di financial advisor di Greenfield Renewables e Combigas con un team guidato dal managing director David Armanini, dal director Pietro Torrente e dall'analyst Giulia Defendi.



Il Gruppo Hera con Tiepolo realizzerà un parco solare fotovoltaico a Bondeno (Ferrara) in grado di soddisfare il fabbisogno di oltre 5.000 famiglie.

L'impianto avrà una potenza di 8,9 megawatt e produrrà a regime circa 13 GWh/anno.