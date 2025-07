Esame avvocato 2025: pubblicato il bando, domande dal 1° ottobre

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio, il bando per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2025, emanato con decreto ministeriale del 30 giugno 2025. Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1° ottobre e l’11 novembre 2025.

