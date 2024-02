Espansione geografica o per materia: così la partnership diventa strategica

Negli studi dei professionisti si fa strada un uso sempre più strategico delle partnership, rivolte a raggiungere non solo obiettivi generici di crescita ma a trovare nuovi settori di business, avere accesso a specifiche aree geografiche o ancora ad ampliare le competenze in ambiti o specializzazioni non ancora coperti. Crescono i casi di accordi tra studi siglati negli ultimi mesi che vanno in queste direzioni, anche se ognuno ha alla base motivazioni diverse.

Il salto culturale in tema di partnership...