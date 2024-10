Etichette alimenti, non si può vietare di utilizzare termini legati ai prodotti di origine animale per indicarne uno con proteine vegetali

In tema di etichettatura di alimenti, se uno Stato, non adottando una denominazione legale, vieta però l’uso di termini associati ai prodotti di origine animale per indicare un prodotto contenente proteine vegetali, commette una violazione. Secondo la Corte Ue, causa C-438/23, infatti l’armonizzazione completa prevista dal sistema europeo in materia di informazione dei consumatori vieta anche misure che determinino i tenori di proteine vegetali al di sotto delle quali è invece consentito l’uso di...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi