Eversheds Sutherland e Alpeggiani avvocati associati per il nuovo round d’investimento da 5 milioni di euro in Aiko guidato da Deep Blue Ventures

Lorenzo Fratantoni, Diana Passoni

Eversheds Sutherland ha assistito Aiko - scale-up che sviluppa software avanzati basati su intelligenza artificiale e automazione per applicazioni spaziali – e i suoi founder con un team guidato dal Partner Lorenzo Fratantoni e coadiuvato dal junior associate Lorenzo Marinelli per tutti gli aspetti contrattuali e societari, nel round di investimento (Serie A) da 5 milioni di euro già sottoscritto per complessivi 3.5 milioni da Deep Ocean Capital SGR S.p.A. per conto del fondo “Deep Blue Ventures”, in qualità di Lead Investor, e da Primo Ventures SGR S.p.A., per conto dei fondi “Primo Space Fund” e “Primo Space Parallel Fund”.

Eversheds Sutherland ha affiancato il General Counsel di Aiko Giorgio Albano con un team multi practice composto altresì dalla Executive Partner Valentina Pomares e dal Principal Associate Antonio Santini per gli aspetti giuslavoristici e dal partner Alessandro Greco coadiuvato dagli associate Lorenzo Maniaci e Alberto Venditti per gli aspetti relativi all’autorizzazione Golden Power.

Il Lead Investor Deep Ocean, quale gestore del fondo “Deep Blue Ventures” è stato assistito da Alpeggiani Avvocati Associati con un team multi practice guidato dal Partner del dipartimento Corporate - M&A, Francesco Torelli, e composto dall’associate Diana Passoni e dai junior associate Carlo Nicolosi e Francesco Grassani per tutti gli aspetti contrattuali, societari e di due diligence legale, oltre che dalla managing associate Serena Nasuti per i profili legati all’autorizzazione Golden Power e dalla Partner Cristina Catalano per gli aspetti giuslavoristici dell’operazione. Primo Ventures SGR S.p.A, - quale gestore dei fondi specializzati nel settore space tech “Primo Space Fund” e “Primo Space Parallel Fund”- è stato assistito da Eversheds Sutherland con il Partner Lorenzo Fratantoni e coadiuvato dal junior associate Lorenzo Marinelli.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Federico Mottola Lucano, managing partner di Znr Notai.

L’aumento di capitale consentirà di accelerare la crescita della scale-up, favorendone l’espansione internazionale, a partire dagli Stati Uniti e lo sviluppo del team in Francia.