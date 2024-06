Eversheds Sutherland e alpeggiani avvocati associati per il round di investimento guidato da Keen venture in Sibill s.r.l

Lorenzo Fratantoni, Diana Passoni

Sibill S.r.l., società che ha sviluppato e offre un software per la gestione della tesoreria aziendale, che promuove una tecnologia finanziaria semplificata, ha raccolto complessivi €6,2M in un nuovo round di finanziamento, guidato dal lead investor KEEN VENTURE PARTNERS FUND II COÖPERATIEF U.A. e volto a consentire a Sibill di accelerare i propri piani di sviluppo in vista del prossimo round di investimento.

Sibill e i suoi founders sono stati assistiti dallo studio legale Eversheds Sutherland con un team guidato dal partner Lorenzo Fratantoni, responsabile della practice start-up e Pmi innovative.

Il lead investor KEEN VENTURE PARTNERS FUND II COÖPERATIEF U.A., è stato invece assistito dallo studio legale Alpeggiani Avvocati Associati, con un team composto dal partner Francesco Torelli e dalla associate Diana Passoni.