Evershelds Sutherland nella cessione di Ochain S.R.L. a Sram

Alessandro Vischi, Giuseppe Angiulli

Eversheds Sutherland, con un team guidato dal partner Alessandro Vischi (in foto) e composto dall’associate Giuseppe Angiulli (in foto) per i profili corporate M&A ha assistito i soci di Ochain S.r.l., società italiana attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti e accessori ad alte prestazioni per il settore del ciclismo, nella cessione del 100% del capitale sociale al gruppo statunitense SRAM, operatore leader a livello globale nel mercato dei componenti per biciclette.

L’operazione rappresenta un’importante integrazione industriale e strategica che porterà il team di Ochain ad unirsi all’universo SRAM per contribuire allo sviluppo e alla diffusione globale della tecnologia proprietaria Ochain, già ampiamente adottata nel circuito World Cup.

L’assistenza è stata prestata da un team multipractice di Eversheds Sutherland, che ha coinvolto anche l’executive partner Valentina Pomares e la senior associate Giulia Basso per gli aspetti giuslavoristici, il Partner Giuseppe Rizzo e l’Associate Francesca Arangino per l’IP, mentre per la consulenza fiscale sono intervenuti il Partner Gianluca Nemec e il counsel Daniele Raimondi.