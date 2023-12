F2i completa l’acquisizione di Ital Gas Storage: tutti gli advisor coinvolti

Giovanni Spedicato, Lorenzo Freddi

F2i , il principale gestore italiano di fondi infrastrutturali, ha completato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Ital Gas Storage (IGS), società che gestisce l’impianto di stoccaggio di gas naturale sito a Cornegliano Laudense (Lodi), da un fondo gestito da Morgan Stanley Infrastructure e da altri soci di minoranza.



Cleary Gottlieb ha assistito F2i con un team composto dal partner Roberto Bonsignore, dagli associate Lorenzo Freddi e Maria Cristina Pezzullo e dal trainee Ludovico Scassellati per gli aspetti corporate / M&A dell’operazione, e dal senior attorney Alessandro Gennarino per i profili finance.



Latham & Watkins ha assistito Morgan Stanley Infrastructure e gli altri soci di minoranza con un team composto dal partner Stefano Sciolla, il counsel Giovanni Spedicato e le associate Maria Giulia De Cesari e Federica di Terlizzi per gli aspetti corporate/M&A dell’operazione, e dagli associate Davide Camasi ed Eleonora Baggiani e dalla trainee Laura Sforzi per i profili finance.