Fallanca Scicolone e DWF nell’omologa del concordato in continuità della Coop. Edilizia Terdoppio

Marco Scicolone, Matteo Pasculli

È iniziata la fase di esecuzione di una delle primissime procedure di concordato omologate secondo il c.d. principio del “cross class cram down”. Si tratta del concordato preventivo in continuità aziendale della Cooperativa Edilizia Terdoppio, omologato dal Tribunale di Novara il 7 novembre 2023.

Il Tribunale di Novara - in applicazione del nuovo istituto del cd. cross-class cram down previsto dal Codice della Crisi di Impresa - ha omologato il concordato in presenza del voto favorevole di 6 classi su 8, ai sensi dell’art. 112 CCI secondo comma.

E’ stato decisivo, come prevede il nuovo Codice della Crisi, l’elemento della convenienza della proposta concordataria rispetto alla prospettiva liquidatoria, risultante dal piano concordatario attestato dal dott. Giuseppe Acciaro.

Lo Studio Legale Fallanca Scicolone e Associati, con un team composto dal partner Marco Scicolone (nella foto a sinistra) e da Chiara Mariani, ha assistito la Cooperativa Terdoppio, mentre lo studio legale DWF, con un team composto dal partner. Matteo Pasculli (nella foto a destra) e dall’associate Alice Dognini ha assistito i creditori finanziari.