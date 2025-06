Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Affido super esclusivo alla madre per il disinteresse paterno

2. Parità economica dei coniugi e godimento della casa coniugale in comproprietà

3. Diritto alla corresponsione dell’assegno sociale

4. Diritto al subentro nel rapporto ...