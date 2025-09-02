Fatro S.p.A. acquisisce la maggioranza di Gunesli Aşı con il supporto di Proactiva Strategy M&A e Osborne Clarke

Luca Bisignani, Walter Pugliese, Federico Ferrara e Giuliano Lanzavecchia

Fatro S.p.A., gruppo italiano leader nel settore della farmaceutica veterinaria e tra i principali operatori europei, ha perfezionato l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Gunesli Aşı, azienda turca attiva nella produzione, importazione ed esportazione di prodotti farmaceutici veterinari.

L’operazione, autorizzata dalle autorità competenti in Turchia, consente a Fatro di assumere il controllo della società attraverso una partecipazione del 51%, integrando una realtà locale strategica all’interno della propria struttura.

Questo investimento rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della presenza diretta di Fatro nel mercato turco, dove l’azienda era già attiva tramite canali distributivi, consolidando così la propria posizione in un’area geografica chiave per il Mediterraneo orientale.

Proactiva Strategy M&A ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione, con un team guidato dai partner Walter Pugliese e Luca Bisignani, affiancati dal manager Giovanni Migliorati.

Per gli aspetti legali, Fatro è stata stata assistita da Osborne Clarke, con un team composto dai partner Federico Ferrara e Giuliano Lanzavecchia e dal junior associate Matteo Tracanella, con il supporto locale dello studio Pelister Keki Sarac & Co. di Istanbul.