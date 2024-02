Federico Vezzani nuovo partner di Legance nel team di Financial Intermediaries Regulations

Federico Vezzani

Federico Vezzani entra come partner nel dipartimento di Financial Intermediaries Regulations di Legance.

Con l’ingresso di Vezzani si conferma la strategia dello Studio di selezionare una partnership solida e in grado di dare continuità al progetto Legance nel tempo, a garanzia delle proprie persone e della clientela.

Federico Vezzani si occupa di Regolamentazione Bancaria e Finanziaria con un focus su banche, assicurazioni, intermediari finanziari, società di investimento mobiliare, società di gestione del risparmio e istituti di pagamento, italiani e stranieri, in relazione a molteplici tematiche concernenti i soggetti vigilati (processi autorizzativi, corporate governance e tematiche prudenziali), nonché l’esercizio delle attività riservate.

Dal 2015 a oggi è stato socio in BonelliErede. In precedenza, Federico ha lavorato anche presso Borsa Italiana, nel dipartimento Corporate Actions and Corporate Governance, dove ha svolto attività di controllo sulle operazioni straordinarie eseguite dagli emittenti quotati, listing warrant e obbligazioni convertibili e supervisione dei modelli di governance adottati dagli emittenti quotati.

È menzionato dalle guide legali internazionali Chambers & Partners e The Legal 500 EMEA come professionista di riconosciuta esperienza in Italia in materia di regolamentazione dei servizi finanziari.

“L’ingresso di Federico e del suo team - commenta Alberto Maggi, Managing Partner di Legance - si inquadra nella nostra strategia, in cui il massimo sforzo di valorizzazione e crescita delle risorse interne si accompagna ad integrazioni mirate e selettive, rese possibili dall’evidente attrattività del progetto di Legance”.

“Federico è un professionista che gode di ampio riconoscimento sul mercato dei servizi bancari, finanziari e assicurativi – dichiara Marco Penna, che ha fondato il Dipartimento di Financial Intermediaries Regulations – oltre ad avere una significativa esperienza in materia di risparmio gestito. Siamo molto soddisfatti del fatto che Federico abbia scelto Legance per proseguire la sua avventura professionale e siamo certi – conclude Penna – che l’ampliamento del team ci consentirà di essere ancora più efficienti nel fornire assistenza ai nostri clienti sia nel contesto di operazioni straordinarie che coinvolgano soggetti regolamentati sia con riferimento alle continue trasformazioni del quadro regolamentare di riferimento, che implicano la necessità di estendere le competenze coltivate all’interno del nostro Studio”.

Federico entra in Legance con 6 professionisti – Cristiana Ferrari, Caterina De Stefano, Matteo Novaretto, Anastasia Paciotta, Francesco Fasoli e Martina Pessa - con cui già collaborava nella sua precedente esperienza lavorativa.