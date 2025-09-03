Fildisimpianti entra nel gruppo Syclef (Ardian)

Valentina Dragoni, Alberto Elmi, Giovanni Borgna

Fildisimpianti, società specializzata nella realizzazione di grandi impianti per la generazione del freddo nel settore farmaceutico, è entrata a far parte del gruppo facente capo a Syclef Italia, società controllata da Syclef Holding SAS, gruppo francese leader internazionale nel settore degli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria partecipato dal fondo Ardian.

I soci fondatori Pietro Foà e Fernando Magrin hanno garantito la loro permanenza nella compagine sociale con i propri ruoli manageriali nella gestione operativa della società.

Questa operazione si inserisce pienamente nella strategia di crescita europea del gruppo Syclef, volta a creare una federazione di aziende con una forte competenza tecnica, un solido radicamento locale e valori condivisi di eccellenza operativa, servizio al cliente, impegno sul campo e transizione energetica.

Syclef Holding è stata assistita, per i profili legali dell’operazione, da Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD), con un team guidato dalla partner Valentina Dragoni e composto dal managing associate Alberto Elmi (in foto al centro) e dall’associate Adriano Facchini, nonché, per i profili finanziari, da Alessandro Bonino di Newinvest Corporation.

Borgna Studio Legale ha assistito i venditori con un team composto dal socio fondatore Giovanni Borgna (in foto a destra), coadiuvato da Anna Maria Borgna.