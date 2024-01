Finanziamento soci nell’atto di aumento di capitale senza registro

La menzione del contratto di finanziamento-soci, stipulato in forma orale, che sia contenuta in una deliberazione di aumento o di riduzione del capitale sociale, non comporta l’applicazione dell’imposta di registro (con aliquota del 3 per cento) qualora l’intero importo del finanziamento sia imputato ad aumento del capitale sociale o a copertura di perdite.

Lo decide la Cassazione nella sentenza n. 1960 del 18 gennaio 2024, conseguentemente riformando la pronuncia (n. 3065 del 21 giugno 2019) emessa...