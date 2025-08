Fine vita, la Consulta tra diritto alla vita e tutela all’autodeterminazione

La trama dei problemi sottesi all’eutanasia sono simili a quelli del suicidio assistito, ma con una differenza: nel suicidio assistito la persona stessa pone fine alla propria vita con l’aiuto di un terzo, mentre nell’eutanasia è un terzo a causare la morte.

Il punto è che spesso la persona coinvolta in questa difficile decisione non è in grado di andare incontro alla morte senza l’aiuto concordato con un terzo.

In sintesi, il diritto del paziente - stabilito dall’art. 1, comma 5, L. 22 dicembre 2017...