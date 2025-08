Reati tributari, il pagamento può escludere la punibilità

Per la particolare tenuità del fatto nei reati tributari, il giudice deve considerare il pagamento effettuato ed eventualmente l’entità del debito residuo, a prescindere dal valore originario delle somme evase. È questo il principio che pare si stia consolidando nella giurisprudenza di legittimità in esito alla riforma fiscale dello scorso anno.

La particolare tenuità

L’istituto consente, in generale, l’esclusione della punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa...