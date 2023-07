Fisioterapista responsabile per non aver provveduto al "bretellaggio" del paziente caduto rovinosamente a terra di Giampaolo Piagnerelli

In questo modo - sottolinea la Cassazione - viene meno il vincolo fiduciario tra dipendente e datore

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







"La particolare delicatezza dell'oggetto della prestazione lavorativa al cui diligente adempimento era chiamata una fisioterapista, ossia la cura e l'assistenza di persone anziane e non autosufficienti, implica l'insorgere di un vincolo fiduciario particolarmente intenso fra datore e dipendente, giacché il primo deve poter far affidamento sul fatto che le attività di assistenza e sorveglianza verso gli ospiti siano espletate in modo tale da garantirne l'incolumità, anche in ragione della responsabilità...