FIVELEX con il Gruppo Generali e i partners nel lancio di Sosteneo SGR

Francesco Di Carlo









FIVELEX ha assistito il Gruppo Generali e i Partner Umberto Tamburrino, Ivor Frischknecht, Christopher Twomey, nella costituzione e autorizzazione di Sosteneo SGR S.p.A., nuova società di gestione del risparmio boutique del Gruppo Generali, specializzata in investimenti infrastrutturali nel settore energetico.



FIVELEX, in stretta cooperazione con il team legale dedicato del Gruppo Generali – guidato dal General Counsel di Generali Investment Holding S.p.A. Pierluigi Martino e composto, tra gli altri, dal Head of Investments Legal Affairs Andrea Pizzioli – ha prestato la propria assistenza in tutte le fasi del progetto, dalla definizione della partnership, al procedimento autorizzativo della nuova SGR.



In particolare, FIVELEX ha assistito il Gruppo Generali e i Partner sui profili societari relativi alla definizione degli assetti sociali e parasociali, a quelli regolamentari relativi che hanno portato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della SGR con un team guidato dal partner Francesco Di Carlo e composto dal partner Flavio Acerbi, dalla managing associate Debora Gobbo e dalla trainee Sara Nanollari. FIVELEX, con il partner Fabio Oneglia e l'associate Luca Russo, ha anche assistito i Partner su taluni profili fiscali.