FIVERS con Gruppo FIDE nell’acquisizione di un complesso immobiliare a Milano Porta Nuova

Adriano Nocerino, Francesco Rovetta, Mario Pelli Cattaneo

Gruppo FIDE, società specializzata nell’investimento e riqualificazione immobiliare, consolida la propria attività di investimenti con l’acquisizione di un immobile a Milano in Porta Nuova.

L’immobile, con una superficie di circa 2.200 mq, sarà oggetto di un processo di valorizzazione che consentirà di riposizionare le unità residenziali e retail.

Fivers Studio Legale e Tributario, con un team coordinato dal Partner Adriano Nocerino e composto dal Partner Flavio Acerbi e dal Trainee Walter Rossi ha assistito Gruppo FIDE sia per i profili real estate e transactional legati all’acquisizione dell’immobile sia per i profili corporate relativi, tra le altre cose, alla costituzione di un SPV e all’ingesso di investitori professionali anche per il tramite della piattaforma di real estate crowdfunding Concrete Investing.

Lo Studio legale Bertacco Recla & Partners, con il Partner Francesco Rovetta e l’Associate Silvia Marcelli ha assistito Gruppo FIDE per quanto riguarda i profili di diritto urbanistico.

Lo Studio legale Apollo & Associati ha assistito il venditore per i profili real estate, transactional e di diritto urbanistico legali alla vendita dell’immobile con un team coordinato dal Partner Alessandra Zuttioni e composto dal Partner Beatrice Leonte e dagli Associates Giusy Fallo e Salvatore Giorgi.

Chiomenti ha assistito Concrete Investing con un team coordinato da Mario Pelli Cattaneo e composto da Barbara Ballandi e Matteo Festa.

I profili notarili dell’operazione di acquisizione sono stati curati dal Notaio Gherardo Flaviano Stimolo.