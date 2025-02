Fivers con il gruppo GAM nella vendita di GAM (Italia) SGR S.p.A. e nella riorganizzazione del Business in Italia

Francesco Di Carlo

FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito il Gruppo GAM, per tutti gli aspetti legali e regolamentari, nella stipula del contratto per la vendita dell’intero capitale sociale di GAM (ITALIA) SGR S.p.A. a AcomeA SGR S.p.A., assistita da Galante e Associati. L’operazione, soggetta al vaglio preventivo della Banca d’Italia, prevede che l’acquisizione dell’intero capitale sociale della SGR sia accompagnata dalla sua fusione per incorporazione in AcomeA.

FIVERS sta assistendo il Gruppo GAM anche nella riorganizzazione dell’attività commerciale svolta dal Gruppo GAM in Italia, realizzata attraverso l’apertura della succursale italiana di GAM (Luxembourg) SA ed il trasferimento alla stessa del ramo di azienda che cura la distribuzione di fondi in Italia da parte di GAM (ITALIA) SGR S.p.A., da realizzarsi prima che si perfezioni l’acquisizione della SGR da parte di AcomeA.

L’assistenza al Gruppo GAM è stata curata da FIVERS attraverso un team guidato da Francesco Di Carlo, co-managing partner, e composto da Debora Gobbo, managing associate e Filippo Raynaud, associate.

AcomeA è stata assistita da Galante e Associati, con un team guidato da Barbara Terranova, partner, e composto dalla senior associate Silvia Brogi e dagli associates Lorenzo Calabrese e Giuseppe Siragusa.