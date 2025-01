Formazione avvocati: esonerato chi sceglie l’homeschooling per i figli

L’avvocato che sceglie l’homeschooling per i propri figli è esonerato dall’obbligo formativo. Questo, in buona sostanza, quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 43/2024, pubblicato il 26 dicembre scorso sul sito del Codice deontologico, in risposta al quesito del COA di Mantova.

Il quesito

In particolare, il Consiglio dell’ordine lombardo chiede al CNF di sapere se l’articolo 15, comma 2, lett. a) del regolamento n. 6/2014 (Formazione continua) – il quale esonera dall’...