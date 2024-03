IL DECRETO PNRR - Il commento/3 - Fornitura illecita di manodopera, torna il reato con le sanzioni penali

L’articolo 29 del decreto legge “PNRR” n. 19/2024 - in fase di conversione, in prima lettura, in V Commissione a Montecitorio (Atto Camera n. 1752) - ha ricriminalizzato una fattispecie incriminatrice che, già contenuta nel decreto “Biagi” (Dlgs n. 276/2003) e punita con la sola pena dell’ammenda, era stata depenalizzata dall’articolo 1, comma 1, del Dlgs 8/2016 e trasformata in sanzione amministrativa.