Forum Legal Next 2023: come le tecnologie trasformeranno la professione dell'avvocato di Alessandro Del Bono , Elena Armini e Annalisa Olivieri *

"La nuova era dei General Counsel: Time to Build 2023"

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Lo scorso 8 giugno i General Counsel di importanti aziende si sono riuniti presso la Deloitte Greenhouse di Milano per un evento imperdibile nel panorama legale: la prima edizione del "Forum Legal Next 2023" organizzato da Deloitte Legal dal titolo "Come le tecnologie trasformeranno la professione dell'Avvocato".

"Il vento del cambiamento che sta arrivando nell'avvocatura in generale avrà un impatto anche nelle funzioni in-house. È compito del General Counsel guidare questo cambiamento per evitare di esserne travolti". Con queste parole, l'Avv. Alessandro del Bono, Managing Associate e Head of Legal Management Consulting (LMC) di Deloitte Legal, ha aperto la Tavola Rotonda, che si è focalizzata principalmente sulle nuove sfide che i General Counsel si trovano a dover affrontare, prima fra tutte quella della creazione di valore.

Il Legal Management Consulting è l'innovativo servizio offerto da Deloitte Legal che si occupa di supportare le direzioni legali ed i General Counsel in questo processo evolutivo, partendo da una analisi profonda del dipartimento in-house e con l'obiettivo di rendere più efficienti le attività ed i processi.

L'evento è stato anche l'occasione per presentare e commentare il Report Survey LMC 2023 di Deloitte Legal, che, giunto quest'anno alla terza edizione, si pone come obiettivo quello di verificare la maturità dei dipartimenti legali in house.

I dati e le analisi contenute nel Report hanno stimolato il confronto su temi di grande attualità nel mondo legale, quali il pensiero strategico, i KPI, la governance legale, i modelli di sourcing e il rapporto tra uffici legali e tecnologia.

Ne hanno parlato insieme all'Avv. Alessandro Del Bono nel panel intitolato "La nuova era dei General Counsel: Time to Build 2023" gli Avvocati Emanuele Camandona, Group General Counsel del Gruppo Bolton, Vincenzo Collura, General Counsel di Venchi S.p.A., Rossella Gancitano, Head of Compliance e MLRO Binance e Matteo Melis, Group General Counsel del Gruppo Geolog, magistralmente moderati dalla giornalista Michela Cannovale.

Sia il Report che il dibattito che ne è derivato ha restituito la fotografia di dipartimenti legali in forte evoluzione, consapevoli del cambiamento in atto e della necessità che l'ufficio legale adotti metriche manageriali per accompagnare il business nella creazione di valore.

Secondo i dati raccolti, vi è un consenso diffuso sull'importanza della chiarezza e della pianificazione strategica nei dipartimenti legali: infatti, oltre l'84% degli intervistati dichiara di avere una strategia legale, che quasi sempre (nel 70% dei casi) fa parte di un più ampio progetto aziendale e che spesso (46%) viene documentata e approvata dall'alta dirigenza.

Il panel ha mostrato grande interesse anche per il tema dell'utilizzo dei KPI nel dipartimento legale; questi ultimi devono essere intesi non come valutatori ma come misuratori del valore apportato dall'ufficio legale. Dalla survey emerge che 1 intervistato su 4 ha strutturato un sistema di KPI per misurare il valore prodotto dai dipartimenti legali in- house, e, tra quanti lo utilizzano, l'80% si è mostrato soddisfatto.

Tra le strategie di sourcing, se l'in/out sourcing rimane ancora la scelta più diffusa, si sta facendo strada la consapevolezza di nuove forme di approvvigionamento dei servizi legali: il riferimento è agli ALSP (Alternative Legal Service Provider – fornitori di servizi legali diversi da avvocati e studi legali) e ai LPO (Legal Process Outsourcing – l'esportazione di servizi legali verso mercati con minori costi operativi) che, ancorché ancora poco utilizzati, stanno iniziando a comparire tra le opzioni.

La situazione dei dipartimenti legali in-house appare dunque complessa e necessiterà di notevole impegno da parte dei General Counsel, poiché la gestione del cambiamento è nelle loro mani.

In questo sfidante viaggio di trasformazione, avere gli strumenti giusti è essenziale: il Legal Management Consulting accompagna i General Counsel, aiutandoli a costruire il futuro dei dipartimenti legali in-house ed entrare così nella terza era della value creation.

Scarica qui la terza edizione del Report Survey LMC 2023.

*a cura di Alessandro Del Bono Managing Associate Deloitte Legal, Elena Armini Senior Associate Deloitte Legal e Annalisa Olivieri Associate Deloitte Legal