Freshfields è al fianco di EGLA nella propria strategia di consolidamento in Cina

Giancarlo D’Ambrosio, Valentina Gagliani

Freshfields ha assistito EuroGroup Laminations S.p.A. (“EGLA”), leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, nell’accordo sottoscritto dalla controllata Euro Group Asia Limited (“EGLA Asia”) per l’acquisto delle partecipazioni di minoranza detenute dal partner Marubeni-Itochu Steel Inc. nelle joint venture Euro Misi High-tech Jiaxing Co. Ltd. ed Euro Misi Laminations Jiaxing Co. Ltd, entrambe pari al 30% del capitale sociale di dette società.

L’operazione è diretta a consolidare le due joint venture cinesi, in una prospettiva di rafforzamento strategico del Gruppo nella regione.

L’investimento complessivo sarà interamente finanziato tramite l’utilizzo delle disponibilità liquide del Gruppo e non sarà soggetto ad aggiustamenti.

Il completamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2025, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive previste dagli accordi contrattuali.

Il team è stato guidato dal partner Giancarlo D’Ambrosio (in foto) unitamente alla senior associate Valentina Gagliani (in foto), con il supporto dell’associate Ludovico Goglino per gli aspetti corporate/M&A. Per gli aspetti antitrust ha agito il counsel Giorgio Candeloro, insieme all’associate Samuel Scandola.