Freshfields ottiene l’autorizzazione antitrust incondizionata della Commissione per l’acquisizione di Novamont da parte di Versalis

Alessandro Di Giò









ENI, assistita dai professionisti antitrust di Freshfields, ha ottenuto l’approvazione incondizionata, ai sensi della disciplina sul controllo delle concentrazioni, dalla Commissione europea per l’acquisizione di Novamont da parte della controllata Versalis. La Società, che già deteneva il 36% di Novamont, ha firmato lo scorso aprile l’accordo con Mater-Bi – società controllata da Investitori Associati II e Nb Renaissance – per acquisire il restante 64% del pacchetto azionario. L’autorizzazione della Commissione costituisce il greenlight, sul fronte antitrust, per procedere al closing dell’operazione.



Il team antitrust di Freshfields è composto dal counsel Alessandro Di Giò (in foto), dagli associate Luca Feltrin e Sabina Pacifico, con Alberto Galasso, sotto il coordinamento del partner Gian Luca Zampa.



Il team legale antitrust in-house di ENI coinvolto nell’operazione è composto da Rosa Arras (Head of Antitrust), Viola Mecca e Serafina Consolo.



Novamont è stata assistita, per gli aspetti antitrust, da un team di ADVANT Nctm composto dal socio Luca Toffoletti e dall’associate Francesca Scalet.



Sul fronte M&A, Versalis è assistita da Gattai, Minoli, Partners con un team composto dai partner Bruno Gattai e Federico Bal insieme alla counsel Carolina Gattai e agli associate Alice Paini e Giacomo Taidelli e, per quanto attiene ai profili di banking & finance, dal partner Gian Luca Coggiola. Le attività di due diligence sono state invece coordinate dal counsel Nicola Martegani e dalla senior associate Clara Balboni.