Agevolazioni, benefit e retribuzione, la differenza tra concetti che non sono sinonimi di Roberto Balestra*

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recentissima sentenza n. 14216 del 23 maggio 2023, consente di riflettere sul fatto che non tutte le attribuzioni patrimoniali rientrano nel concetto di retribuzione in senso civilistico

Da anni, per svariate ragioni (i.e. fidelizzazione; incentivazione; contenimento del costo del lavoro; work life balance; etc.), nei sistemi di politica retributiva del personale hanno sempre più rilievo, e importanza, le attribuzioni patrimoniali complementari e "integrative" del trattamento retributivo ordinario.



Tra le attribuzioni patrimoniali rientrano i fringe benefit, cioè i beni e i servizi che il datore di lavoro concede al dipendente per ragioni lavorative ma consentendone anche un uso...