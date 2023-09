Furto dal ponteggio, amministratore senza colpa con precisi accorgimenti di Davide Longhi









Il caso è più frequente di quanto si possa pensare. Parliamo dei furti in appartamento agevolati dai ponteggi dello stabile, molti dei quali, pensiamo a quelli del superbonus, installati e rimasti fermi. Le pronunce sul tema sono più di una, l’ultima in ordine di tempo è la numero 5517 del Tribunale di Milano che, confermando l’orientamento di Cassazione 26900/2014 e Cassazione 6435/2009, ha statuito che le diverse responsabilità a carico dell’impresa ex articolo 2043 (risarcimento da fatto illecito...