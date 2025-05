GA con gli istituti finanziari nel finanziamento a CPL Concordia garantito da SACE Archimede

Mario Emanuele Panu, Paola Sepe, Angelo Alfonso Speranza

CPL CONCORDIA, società specializzata nella produzione, gestione e distribuzione di sistemi energetici, ha ricevuto un finanziamento di Euro 72 milioni da un pool di istituti finanziari guidato da UniCredit, in qualità, inter alia, di banca agente, che con Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) ha agito anche in qualità di global coordinator, bookrunner, mandated lead arranger e finanziatrici iniziali, insieme a Banco BPM, BPER Banca, BNL – Gruppo BNP PARIBAS, Cassa depositi e prestiti e Sanfelice 1893 Banca Popolare, in qualità di mandated lead arranger e finanziatrici iniziali. Il finanziamento è assistito dalla Garanzia SACE Archimede ed UniCredit ha agito, in qualità di agente SACE, nella gestione dei rapporti con SACE.

Con Garanzia Archimede, SACE supporta finanziamenti e cauzioni, della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo, erogati dal sistema bancario alle imprese italiane. Lo strumento, rilasciato a condizioni di mercato, si inserisce nell’ambito di un piano nazionale che ha l’obiettivo di dare un impulso alla competitività delle imprese e alla produttività del Sistema Paese.

GA (Grimaldi Alliance), in qualità di advisor legale, ha assistito il Ceto in tutti gli aspetti relativi all’operazione di finanziamento con un team composto dal partner Angelo Alfonso Speranza, dalla counsel Paola Sepe e dell’associate Mario Emanuele Panu, unitamente al partner Carlo Cugnasca per i profili fiscali.