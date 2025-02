GA (Grimaldi Alliance) con Berto’s nell’acquisto del ramo d’azienda di Omniwash

Matteo Stradiotto, Alessandro Polettini, Silvia Frigo

Berto’s S.p.A., azienda padovana leader nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di cucine professionali, ha completato l’acquisto del ramo d’azienda attivo nella produzione e commercializzazione di lavastoviglie industriali di Omniwash S.r.l., società lombarda controllata dal gruppo internazionale D&P S.r.l..

Berto’s è stata assistita, per tutti gli aspetti legali, da Grimaldi Alliance con un team guidato dal partner Matteo Stradiotto (in foto) e composto dal partner Alessandro Polettini (in foto) dalle associate Silvia Frigo (in foto) ed Elena Ragogna e dalla trainee Camilla Peretto. L’avv. Stradiotto ha dichiarato: «Siamo lieti di aver assistito Berto’s in questa acquisizione che contribuirà al completamento della sua offerta commerciale e alla sua continua espansione in Italia e nel mondo».

L’acquirente è, inoltre, stata assistita dalloStudio Associato Incastrini Crivellaro, con i name partner Fabio Incastrini e Antonella Crivellaro, per gli aspetti fiscali e contabili.

Sipa S.r.l. Consulenti di Imprese ha agito in qualità di advisor finanziario di Berto’s conBruno de Silva ed Elisa Zotti.

Nash Advisory, con un team composto daGiovanni Panigada, Sara Vacchina e Ludovico Coppo, ha agito come advisoresclusivo di D&P occupandosi di tutte le fasi del progetto, dall’origination al closingdell’operazione.

D&P è stata inoltre supportata per gli aspetti legali dall’Avv. Luca Pecoraro, dello Studio Legale Pecoraro.