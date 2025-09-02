GA-Grimaldi Alliance con il prof. avv. Delle Monache e Bonamini & Partners nella composizione negoziata di Imasaf S.p.A.
GA-Grimaldi Alliance ha assistito Imasaf S.p.A. nell’ambito del percorso di composizione negoziata, conclusosi con la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, volto a consentire il soddisfacimento delle pretese di alcuni creditori.
GA-Grimaldi Alliance ha assistito Imasaf S.p.A., holding di un gruppo leader nella produzione di impianti di scarico per autoveicoli, mezzi pesanti e macchinari industriali, nell’ambito del percorso di composizione negoziata, conclusosi con la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, volto a consentire il soddisfacimento delle pretese di alcuni creditori.
Il team di GA-Grimaldi Alliance è stato guidato dai partner avv. Lorenzo Camilotti (in foto a sinistra) e dai dottori commercialisti Leonardo Ferri de Lazara (in foto a destra) e Matteo Ferraretto, con il supporto degli associate Francesco Lonardi ed Elena Ragogna.
Per i profili societari, a supporto della società e della compagine sociale, è intervenuto il prof. avv. Stefano Delle Monache.
I creditori sono stati assistiti dall’avv. Gian Franco Farina Busetto e dal dott. Giuseppe Fallucchi.
La composizione negoziata si è conclusa positivamente grazie all’intervento dell’esperto Massimiliano Bonaminidello Studio Bonamini & Partners, coadiuvato da un team composto da Federico Monticelli e Gianluca Zanola.
Il gruppo Imasaf ha così portato a termine un’importante operazione di ristrutturazione strategica, con il supporto di primari advisor legali e finanziari.