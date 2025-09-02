GA-Grimaldi Alliance con il prof. avv. Delle Monache e Bonamini & Partners nella composizione negoziata di Imasaf S.p.A.

Lorenzo Camilotti, Leonardo Ferri de Lazara

GA-Grimaldi Alliance ha assistito Imasaf S.p.A., holding di un gruppo leader nella produzione di impianti di scarico per autoveicoli, mezzi pesanti e macchinari industriali, nell’ambito del percorso di composizione negoziata, conclusosi con la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, volto a consentire il soddisfacimento delle pretese di alcuni creditori.

Il team di GA-Grimaldi Alliance è stato guidato dai partner avv. Lorenzo Camilotti (in foto a sinistra) e dai dottori commercialisti Leonardo Ferri de Lazara (in foto a destra) e Matteo Ferraretto, con il supporto degli associate Francesco Lonardi ed Elena Ragogna.

Per i profili societari, a supporto della società e della compagine sociale, è intervenuto il prof. avv. Stefano Delle Monache.

I creditori sono stati assistiti dall’avv. Gian Franco Farina Busetto e dal dott. Giuseppe Fallucchi.

La composizione negoziata si è conclusa positivamente grazie all’intervento dell’esperto Massimiliano Bonaminidello Studio Bonamini & Partners, coadiuvato da un team composto da Federico Monticelli e Gianluca Zanola.

Il gruppo Imasaf ha così portato a termine un’importante operazione di ristrutturazione strategica, con il supporto di primari advisor legali e finanziari.