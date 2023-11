Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Biscozzi Nobili Piazza nell’acquisito di un immobile a Milano per il Gruppo Artisa

Olga Mancuso, Simona Zangrandi









Il Gruppo Artisa, operante nello sviluppo immobiliare sul mercato svizzero ed europeo, ha finalizzato l’acquisto, per mezzo della società veicolo ARE Project 4 S.r.l., di un immobile cielo-terra in Via Turati 38.



La stipula del contratto preliminare è avvenuta nel giugno 2022.



Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team guidato dall’equity partner Guido Sagliaschi con la senior associate Olga Mancuso, ha seguito il Gruppo Artisa nell’operazione di acquisto.



Biscozzi Nobili Piazza ha agito in qualità di advisor fiscale del Gruppo Artisa con un team composto dal partner Emilio Gnech e dal senior associate Simona Zangrandi Gli avv.ti Sergio Vitale e Laura Mosseri hanno assistito il venditore.



Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Stefano Rampolla dello Studio Notarile ZNR notai.