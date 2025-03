Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con Isem Packaging Group nell’acquisizione della spagnola EGISA

Guidomaria Brambilla

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Isem Packaging Group (leader europeo nella produzione e commercializzazione di packaging secondario per i settori, tra l’altro, della profumeria, cosmetica e moda), gruppo controllato dal fondo di private equity Peninsula, nel contesto dell’integrazione industriale della società spagnola Envase Gráfico Industrial (EGISA), con sede a Barcellona, primaria realtà a livello europeo e attiva da oltre 60 anni nella produzione di packaging secondario, tra l’altro, per la profumeria e la cosmetica di alta gamma.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Isem Packaging Group con Guidomaria Brambilla e Daniele Rabitti, per gli aspetti M&A e di diritto societario, e con Andrea Limongelli e Luca Coppola per gli aspetti banking&finance. Per i profili di diritto spagnolo il Gruppo Isem è stato assistito dallo studio legale Pérez-Llorca.

I soci venditori sono stati assistiti dallo studio legale spagnolo Bufete Castilla.