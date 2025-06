GD N. 24/2025 - Dl sicurezza è legge, previsti decreti attuativi

Due editoriali, uno sulla giustizia riparativa e l'altro, che apre il primo piano dedicato alla conversione in legge del decreto sicurezza, sulla crisi dello strumento della decretazione d'urgenza. Poi, nella sezione della giurisprudenza, si spazia dalle liti condominiali alle responsabilità per danni da cose in custodia, dalla pena in caso di concorso tra circostanze autonome o a effetto speciale alla misura del divieto di avvicinamento, infine, dalle locazioni turistiche non imprenditoriali al ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi