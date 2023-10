GenomSys SA approva l’aumento di capitale

Gabriele Schiavone, Matteo Colafrancesco









GenomSys SA, società svizzera di software per la salute che mira ad accelerare la genomica e la medicina di precisione, partecipata da primari family office e fondi di venture capital italiani, svizzeri ed inglesi, ha approvato un complesso aumento di capitale sociale per il rilancio e la ristrutturazione del business.



SGS & PARTNERS ha assistito la società con un team guidato da Matteo Colafrancesco (in foto a destra), con il supporto di Gabriele Schiavone (in foto a sinistra). Matteo ha curato in particolare gli aspetti di diritto societario e fiscali dell’aumento di capitale, mentre la ristrutturazione del business verrà seguita dallo stesso Matteo con l`intervento di Gabriele. Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Fischer di Losanna.