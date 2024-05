Gianni & Origoni cresce con l’arrivo di Massimo Tesei e del suo team

Massimo Tesei

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni cresce con l’arrivo di un team di 5 professionisti guidati da Massimo Tesei. Gli ingressi, previsti nella sede di Milano, potenziano i dipartimenti di Diritto Societario/M&A e di Contenzioso e Arbitrati.

In particolare, Massimo Tesei si unirà al Dipartimento M&A in qualità di Socio Equity insieme a Carlo Mecella (Socio Non Equity), a Davide Ravasi e a Federica Della Monica (Associate); Elena Tomanelli, in qualità di Senior Associate si unirà al team Contenzioso.

Massimo Tesei ha maturato oltre 25 anni di esperienza nella consulenza a primarie società in operazioni di M&A, private equity e finanza straordinaria, e vanta una consolidata expertise nel settore del capital markets, in materia di offerte pubbliche di acquisto, corporate governance e market abuse. Si occupa inoltre di ristrutturazione del debito e di acquisizione e gestione di distressed assets. Assiste la clientela nei procedimenti sanzionatori dinanzi alle Autorità di vigilanza e nel contenzioso societario e commerciale. Prima di entrare in Gianni & Origoni, Tesei è stato tra i soci fondatori nonché responsabile della sede di Milano dello studio Di Gravio Avvocati Associati e in precedenza ha svolto la propria attività in primari studi italiani e internazionali.

Carlo Mecella, che si unisce a GOP in qualità di Socio Non Equity, si occupa di consulenza in ambito M&A e private equity e negli anni ha acquisito significativa esperienza nel settore del capital markets, in particolare in materia di offerte pubbliche di acquisto, corporate governance e disciplina del market abuse.

Antonio Auricchio e Giuseppe Velluto, Co-Managing Partners di Gianni & Origoni, hanno commentato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Massimo, che insieme al suo team contribuirà a consolidare ulteriormente la nostra presenza in settori strategici come l’M&A e il Contenzioso. L’ingresso di professionisti di alto standing dimostra ancora una volta la nostra capacità di attrarre i migliori talenti, coniugando crescita organica con rafforzamenti dall’esterno estremamente mirati.”

Massimo Tesei ha affermato: “Sono molto contento dell’ingresso del nostro team in Gianni & Origoni e confido che questa integrazione, che nasce da una lunga conoscenza e da una sperimentata affinità professionale, contribuirà a consolidare ulteriormente le capacità dello Studio in aree in cui si distingue per un assoluto livello di eccellenza.”

Con questi nuovi ingressi, Gianni & Origoni può contare su circa 150 professionisti nel Dipartimento M&A e 75 nel Dipartimento Contenzioso e Arbitrati.