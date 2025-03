Gianni & Origoni rafforza la sede di Hong Kong

Eviana Leung

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni investe nella propria sede di Hong Kong e annuncia l’ingresso di Eviana Leung in qualità di Counsel nel dipartimento contenzioso.

Abilitata all’esercizio della professione in Hong Kong dal 2008, Eviana ha sviluppato una solida conoscenza del mercato cinese, assistendo primarie società della Cina continentale, oltre che aziende straniere e locali, in contenziosi, arbitrati, controversie marittime e assicurative. Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato una consolidata esperienza in controversie commerciali transfrontaliere e internazionali, liquidazioni di società e fallimenti, ristrutturazioni aziendali.

Davide De Rosa, Foreign Partner della sede di Hong Kong, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Eviana, una brillante giovane professionista che, con la sua esperienza e le sue competenze, costituirà un valore aggiunto per il nostro team e contribuirà al successo dei nostri progetti a Hong Kong e nella Cina Continentale”.

Giuseppe De Simone, Co-Managing Partner di GOP, ha aggiunto: “Il nostro studio si caratterizza da sempre per la vocazione internazionale, che l’ha portato a espandersi nel tempo in mercati altamente strategici per i nostri clienti italiani e stranieri. Il consolidamento della sede di Hong Kong, come anche il recente ingresso dell’Ambasciatore Vincenzo De Luca, si inseriscono nella nostra strategia di sviluppo internazionale, in particolare nei mercati asiatici”.

La sede di Hong Kong di Gianni & Origoni è stata aperta nel 2014 con l’obiettivo di consolidare la presenza dello studio in un’area caratterizzata da un tessuto imprenditoriale fortemente proiettato verso gli investimenti in Italia e in Europa, e allo stesso tempo estremamente attrattivo per gli investimenti delle imprese italiane all’estero.