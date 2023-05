Gianni & Origoni sigla accordo con lo studio Stanghellini Ristori Vigoriti

GOP e lo studio guidato dal Professor Stanghellini collaboreranno in maniera strutturata nell'ambito dell'assistenza stragiudiziale e del contenzioso in materia societaria e concorsuale, del restructuring, del diritto bancario









Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha firmato un accordo con lo Studio Legale Associato Stanghellini Ristori Vigoriti (SRV) di Firenze, finalizzato a una piena collaborazione in particolare nell'ambito dell'assistenza stragiudiziale e del contenzioso in materia societaria e concorsuale, del restructuring, del diritto bancario (regulatory). SRV è una boutique che offre assistenza e consulenza specialistica a clienti italiani e stranieri nelle diverse aree del diritto commerciale, civile e della crisi d'impresa, nel contenzioso e nei procedimenti ADR, che fa capo al Prof. Lorenzo Stanghellini.

Stanghellini è ordinario di Diritto commerciale presso l'Università di Firenze, concorsualista ed esperto riconosciuto anche in materia di diritto bancario e societario. Già consulente della Banca d'Italia nel processo di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva su risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD), Stanghellini è stato membro della commissione per il recepimento della direttiva insolvency nel Codice della crisi, è membro del Group of Experts on restructuring and insolvency law della Commissione Europea e della ICR Task Force della World Bank, ed è Fellow dell'American College of Bankruptcy.

Oltre al Prof. Stanghellini, SRV si compone dei partner Laura Ristori, Luigi Vigoriti, Alessandro Zanini, e degli associate Bernardo Isoldi e Camilla Greppi.

"Questo accordo accresce la nostra presenza sul mercato e consolida la nostra leadership nel contenzioso e nelle procedure concorsuali, che si arricchisce delle competenze ed esperienze di una boutique riconosciuta nel settore. Siamo convinti che attraverso questo accordo potremo offrire ai clienti una risposta ancora più efficace alle loro esigenze" hanno commentato Antonio Auricchio e Rosario Zaccà, Co-Managing Partners di Gianni & Origoni.

Lorenzo Stanghellini ha aggiunto: "Io e i miei colleghi siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con Gianni & Origoni, uno Studio riconosciuto a livello nazionale ed internazionale per la qualità e l'eccellenza dei professionisti e dei servizi offerti. Confidiamo di arricchire ulteriormente l'offerta di GOP nel settore delle procedure concorsuali in cui la nostra esperienza è ampia e diversificata".