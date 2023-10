Gitti and Partners nell’acquisizione di clinica equina San Biagio da parte di ECG Clincs BV

Giovanna Vecchio









Gitti and Partners ha assistito ECG Clinics BV, società di diritto belga operante nella gestione di strutture veterinarie equine, portfolio company di Bencis Capital Partners, società di investimento che da oltre 20 anni investe nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania, nell’acquisizione dell’intero capitale di Clinica Equina San Biagio operante nella gestione di strutture veterinarie equine sul territorio italiano e contestuale reinvestimento da parte dei soci venditori.



Il team multidisciplinare di Gitti and Partners è stato guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio, insieme alla senior associate Giovanna Vecchio (in foto), alla senior associate Valeria Pistoni, all’associate Vera Greco e alla junior associate Martina Maltese per gli aspetti corporate-M&A, nonché all’associate Virna Ferretto per gli aspetti real estate, alla partner Elisa Mapelli e al junior associate Francesco Cannavina per gli aspetti labour, alla partner Laura Sommaruga e al senior associate Federico Ianeselli per i profili regolamentari, al partner Flavio Monfrini e all’associate Filippo Maria Leone Valle per i profili privacy e 231 e al counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP.



Argo Law ha assistito ECG Clinics BV per gli aspetti relativi al reinvestimento e al financing dell’acquisizione.



Bernoni Grant Thornton, ufficio di Milano, ha assistito ECG per le attività di tax due diligence e i profili fiscali dell’operazione con un team composto da Gianni Bitetti e Mattia Tencalla e per le attività di financial due diligence da Alberto Alverà e Andrea Celentano. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Ciro De Vivo.