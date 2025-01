Giuseppe Pintaudi si unisce al tax di LCA

Giuseppe Pintaudi

LCA Studio Legale rafforza con l’ingresso dell’avv. Giuseppe Pintaudi il proprio dipartimento Tax, guidato dall’equity partner Roberto Pellizzari, che commenta: «siamo felici di dare il benvenuto a un eccellente professionista come Giuseppe, che, siamo certi, si innesterà alla perfezione nel nostro consolidato dipartimento di diritto tributario, rendendolo ancora più forte e strutturato».

Giuseppe, che entra in qualità di counsel, si occupa di contenzioso tributario e private clients. Nell’ambito della sua attività assiste società e persone fisiche in caso di ispezioni e verifiche da parte delle autorità, nelle procedure di definizione in fase pre-contenziosa e contenziosa, e nella redazione degli atti e assistenza nei giudizi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria e alla Corte di Cassazione.

Prima di unirsi a LCA, Giuseppe ha collaborato con primari studi legali e, per dieci anni, presso lo Studio BonelliErede di Milano.