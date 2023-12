Giuseppina Pagano nuova partner di Jones Day

Giuseppina Pagano

Jones Day annuncia la nomina interna a partner dell’Avvocato Giuseppina Pagano nel dipartimento Financial Markets dal 1° gennaio 2024 a Milano. Giuseppina Pagano andrà ad affiancare i partner Francesco Squerzoni, Vinicio Trombetti e Marco Frattini.

Giuseppina Pagano (39 anni), entrata in Jones Day Milano nel 2016 in qualità di associate, si occupa di diritto bancario, finanza strutturata e debt capital market. Giuseppina assiste imprese di investimento e banche italiane e straniere in operazioni di cartolarizzazione (incluse cartolarizzazioni sintetiche e STS), covered bond, operazioni di factoring, conduit e altri programmi di cartolarizzazione paneuropei e operazioni di factoring relativi a diversi tipi di attivi inclusi: mutui ipotecari su immobili commerciali e residenziali, crediti al consumo, crediti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio e della pensione (CQS), auto-loans, crediti derivanti da contratti di leasing, crediti verso enti del servizio sanitario, crediti commerciali, crediti non performing, nonché minibonds costituenti gli assets cartolarizzati.

Giuseppina è una dei 51 nuovi avvocati appena ammessi alla Partnership di Jones Day. L’annuncio ufficiale e l’elenco completo dei nuovi soci sono consultabili sul sito Jones Day.

Marco Lombardi, Partner-in-Charge dell’ufficio di Milano, aggiunge: “E’ con grande piacere che diamo il benvenuto alla nostra Partnership a Giuseppina. La sua è la terza promozione a socio a Milano per il terzo anno consecutivo e conferma l’impegno del nostro studio verso il riconoscimento del talento e delle qualità professionali ed umane dei nostri avvocati.”

Jones Day è uno studio legale internazionale che conta più di 2400 avvocati in 40 uffici nei maggiori centri finanziari ed economici del mondo. Lo Studio si distingue per la sua singolare esperienza riconosciuta nell’assistenza e dedizione al cliente; collaborazione di professionisti appartenenti ad una vera e propria partnership; team multidisciplinari e multi giurisdizionali altamente competenti dedicati al cliente; condivisione di valori professionali con l’unico obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente.