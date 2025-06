Notifica giudizio immediato al difensore: la Cassazione dice sì

Con la sentenza n. 21533/2025, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza che lamentava, tra l’altro, la nullità del decreto di giudizio immediato in quanto notificato esclusivamente al difensore di fiducia.

La vicenda

Nella vicenda, l’imputato ricorreva innanzi al Palazzaccio avverso la sentenza...