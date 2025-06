Il Pm non può sospendere le nuove pene sostitutive

La sospensione dell’ordine di esecuzione; la competenza a decidere sulla durata; la disciplina transitoria e i termini per la richiesta: sono alcuni dei problemi applicativi emersi in relazione alla disciplina delle pene sostitutive introdotta dalla riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022) e affrontati dalla Cassazione.

In particolare, la Suprema corte ha affermato che per le pene sostitutive previste dall’articolo 20-bis del Codice penale non opera il meccanismo di sospensione dell’ordine ...