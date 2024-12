Giustizia amministrativa, tutte le info su ricorsi e provvedimenti nel nuovo portale Open Data

È on line il nuovo portale della Giustizia amministrativa. Si chiama OpenGA ed è raggiungibile dal sito web istituzionale. Offrirà al pubblico l’accesso aa 15 tipologie di dataset di open data contenenti informazioni dettagliate sui ricorsi pendenti, sui provvedimenti emessi e su numerosi altri aspetti delle attività giudiziarie amministrative.

Il portale OpenGA, dunque, consentirà di consultare informazioni aggiornate sui ricorsi pendenti, su tutti i provvedimenti adottati e in particolare su quelli riferiti agli appalti pubblici. Attraverso questa soluzione i dati saranno accessibili in modo trasparente, promuovendo una maggiore comprensione del funzionamento e delle decisioni della Giustizia Amministrativa.

Le categorie sono le seguenti: 1. Decreti 2. Ordinanze 3. Pareri 4. Sentenze 5. Calendario Udienze 6. Provvedimenti pubblicati 7. Provvedimenti pubblicati per sede, classificazione ed esito 8. Ricorsi pervenuti per classificazione e sede 9. Ricorsi pervenuti per tipologia e sede 10. Ricorsi definiti con sentenze e sentenze brevi per classificazione e sede 11. Ricorsi definiti per tipo di decisione e sede 12. Ricorsi definiti per sede, classificazione ed esito 13. Ricorsi per tipologia di provvedimento e sede 14. Ricorsi pendenti per sede e periodo 15. Ricorsi in materia d’appalto.

I dataset sono suddivisi in funzione della sede di ciascun ufficio giudiziario, ivi comprese le Sezioni distaccate. All’interno di ogni categoria - spiega un documento informativo firmato dalla Responsabile del Servizio per l’informatica, Brunella Bruno; dal Vicario del Servizio per l’Informatica e Responsabile del trattamento dei dati personali, Nicola Bardino e dal Direttore generale per le risorse informatiche e la statistica della Giustizia amministrativa, Domenico Franco Sivilli - sono stati resi accessibili dati “pienamente tracciabili e verificati, utilizzabili senza limitazioni, pur con le cautele e i limiti posti alla tutela della riservatezza, e pienamente interoperabili”.

Uno specifico dataset, poi, è destinato ad accogliere i dati concernenti il contenzioso in materia di affidamento di contratti pubblici e nelle successive fasi gestorie degli appalti. Le informazioni vengono dalla integrazione dei contenuti del sito istituzionale dalla Giustizia amministrativa, con quelle fornite in formato aperto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

“Questo nuovo strumento – si legge nel comunicato di presentazione - rappresenta un passo importante nella direzione dell’ulteriore implementazione della trasparenza e dell’accessibilità delle informazioni giuridiche, consentendo a cittadini, professionisti, ricercatori e amministratori di consultare in tempo reale i dati relativi all’attività della Giustizia amministrativa”.

Tutte le informazioni all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it.