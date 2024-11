Giustizia civile: correttivi alla Cartabia, riforme inutili che generano confusione

Come da previsioni, sono giunti estesi correttivi alla riforma Cartabia per i processi civili e alle procedure di mediazione e negoziazione assistita. Per Mauro Bove però, a parte l'inevitabile adeguamento all'era digitale, per il resto la grandissima parte di queste riforme è inutile e dannosa per la confusione applicativa che mai finisce, distraendo lo sguardo dal vero e unico problema che sta nel cercare una migliore organizzazione del lavoro umano.