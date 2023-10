Giustizia minorile in affanno fra riforme e allarme crimini di Valentina Maglione

Il nuovo rito unico per la giustizia familiare, da adattare alle esigenze di tutela dei minori. I limiti alle deleghe per i magistrati onorari. E il passaggio alla telematica non del tutto riuscito. L’impatto delle novità introdotte dalla riforma della giustizia civile mette in difficoltà i tribunali per i minorenni, già sotto stress sul fronte penale per l’impennata dei reati degli under 18 (si veda il servizio a fianco).

Tanto che alcuni correttivi sono già in campo: intanto, con la conversione ...