Under 18 arrestati o denunciati in Italia in crescita del 13% di Michela Finizio

Nei primi sei mesi dell’anno sono stati oltre 16.200 i minori segnalati alle forze dell’ordine, più della metà rispetto ai 30.682 minori denunciati, arrestati o fermati durante tutto il 2018. Un dato - quello riferito al primo semestre dell’anno in corso - non ancora consolidato, ma che racconta in modo efficace come è cambiato l’identikit del criminale in Italia: circa il 4% delle persone denunciate o arrestate oggi è under 18, in crescita rispetto al 3,5% rilevato cinque anni fa.

I dati relativi...