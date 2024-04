Gli advisor legali coinvolti nella joint venture fra Battistolli, Sicuritalia e Coopservice nel trasporto e trattamento valori

Emilio Bettaglio, Emiliano Zanfei, Carlo Pappalettera

I Gruppi Battistolli, Sicuritalia e Coopservice hanno concluso un accordo volto a dar vita a una partnership di primario rilievo nel settore del trasporto e trattamento valori. L’operazione ha come obiettivo l’integrazione sinergica delle rispettive organizzazioni in un’unica realtà – BTV S.p.A. – in grado di rispondere in modo ancor più efficiente alle esigenze del mercato e degli stakeholder della filiera del contante, grazie all’esperienza di oltre 1.900 addetti, alla capillare presenza delle proprie 31 filiali e sale conta presenti sul territorio nazionale e alle innovative tecnologie utilizzate.

L’integrazione – realizzata attraverso la sottoscrizione di un aumento del capitale di BTV S.p.A. da parte della Sicuritalia IVRI S.p.A. – ha avuto efficacia il 1° aprile 2024, a quasi 3 anni di distanza dal conferimento nello stesso veicolo societario del ramo d’azienda trasporto e contazione da parte della Coopservice Soc. Coop.

Sicuritalia si è avvalsa di Giliberti Triscornia e Associati come advisor legale, con il coinvolgimento di Alessandro Triscornia, Emilio Bettaglio (foto, a sinistra), Emiliano Zanfei (foto, al centro) e Federico Amaducci, mentre Gruppo Battistolli e Coopservice sono stati rispettivamente seguiti nei profili legali dell’operazione da Carnelutti Law Firm con un team composto da Carlo Pappalettera (foto, a destra), Cecilia Cagnoni Luoni e Alessandro Asti e da Attolini Spaggiari Zuliani & Associati con Umberto Zuliani e Alex Loira.