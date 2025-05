Gli Advisor nell’acquisizionedi Wefox Italia da parte di J.C. Flowers

Francesca Battistutta, Claudia Barone

Molinari ha assistito J.C. Flowers & Co., società di investimento privato specializzata nel settore dei servizi finanziari, nell’acquisizione del 100% delle due società assicurative con le quali il gruppo tedesco Wefox, assistito da LCA Studio Legale, opera in Italia.

L’operazione rappresenta, da un lato, l’intenzione di J.C. Flowers di continuare a crescere nel mercato assicurativo italiano, dopo l’acquisizione di una partecipazione di controllo nella società di brokeraggio Consulbrokers, e, dall’altro, l’esito di un profondo piano di riassetto avviato dal gruppo Wefox, che ha comportato la cessione di asset in diversi paesi nei quali il gruppo tedesco era presente.

Molinari ha assistito J.C. Flowers con un team multidisciplinare coordinato dal partner Ugo Molinari e composto dal partner Ciro Di Palma, dalla managing counsel Francesca Battistutta e dalle associate Giulia Mescolini e Beatrice Mattioni, per gli aspetti M&A, dal partner Nicolo’ Juvara, dalla associate Sara Nicole Cancedda e da Elisa Enza Berna, per gli aspetti regolamentari, nonché dal partner Lorenzo Caruccio per gli aspetti di diritto amministrativo.

LCA Studio Legale ha agito al fianco di Wefox con un team composto dall’equity partner Giangiacomo Rocco di Torrepadula, dalla managing associate Claudia Barone e dalla trainee Beatrice Bestetti per tutti gli aspetti M&A, dall’equity partner Sara Moro e dal trainee Giovanni Scielzo per gli aspetti di diritto societario, dall’equity partner Salvatore Sanzo e dall’associate Caterina Prestia per i profili restructuring, e dall’equity partner Giuseppe Bologna e dalla senior associate Zuleika Palma per i profili giuslavoristici.