Gli avvocati non devono l'Irap se l'accertamento con studi di settore non riguarda l'intero periodo contestato di Giampaolo Piagnerelli

Nel caso di specie erano state accertate solo le annualità 2009 e 2011 che non potevano far stato per l'intero quadriennio 2007-2011









Tre principi in materia di Irap. L'imposta non è dovuta in assenza di autonoma organizzazione; non può essere affermato che anche il pagamento di elevati compensi professionali obblighi a versare il tributo. E infine l'accertamento con studi di settore eseguito su due annualità non può essere esteso a quattro anni solo perché si tratta dello stesso contribuente che esercita la medesima attività (avvocato). E' quanto precisa la Cassazione con la sentenza n. 13880/2023. Venendo ai fatti il contribuente...